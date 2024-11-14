Боливия получила приглашение стать страной — партнером БРИКС

Боливия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. На него была дана положительная реакция, сообщает ТАСС со ссылкой на главу боливийского МИД Селинду Сосу.

Министр заявила об этом во время конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), которая проходит в Азербайджане.

«Мы действительно очень благодарны Президенту братской России [Владимиру Путину] за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС», — заявила Селинда Соса.

По ее словам, приглашение передал глава МИД России Сергей Лавров: «Мы положительно отреагировали на это приглашение».

Боливийский министр подчеркнула, что БРИКС может помочь странам, подобным Боливии, укрепить многостороннее сотрудничество, в частности со странами Глобального Юга, избавиться от зависимости от финансирования, которое выделялось им на жестких условиях и привело к бедности.

«Поэтому я очень рада, что Куба, страна, которая действительно сопротивлялась империализму, страна, которая действительно выжила в условиях несправедливой экономической блокады, была принята в качестве государства — партнера БРИКС», — добавила Селинда Соса.

Напомним, что Боливия была предложена в качестве страны-партнера по итогам саммита БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.