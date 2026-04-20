Болгарская исламская академия сегодня проведет онлайн-день открытых дверей

Болгарская исламская академия проведёт онлайн-день открытых дверей 20 апреля в 10:30. Мероприятие организовано для того, чтобы будущие абитуриенты и заинтересованные участники могли ближе познакомиться с образовательной и научной деятельностью вуза, сообщает пресс-служба академии.

В рамках встречи о работе академии расскажут руководители ключевых подразделений, преподаватели и выпускники. Они представят научно-образовательные возможности учреждения и расскажут о его потенциале.

Участникам подробно объяснят, какие программы магистратуры и докторантуры доступны, на каких языках ведётся обучение и как устроен учебный процесс на кафедрах. Отдельно планируется обсудить научную работу академии, основные исследовательские направления и возможности зарубежных стажировок.

Также абитуриенты смогут задать вопросы о поступлении, требованиях к кандидатам и формате вступительных испытаний в 2026 году. Подключиться к трансляции можно по ссылке.