Болгарская исламская академия не планирует переезжать в Казань

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ректор БИА Фархат Хуснутдинов прокомментировал появившуюся информацию о возможном переезде Болгарской исламской академии в центр Казани. Он сообщил, что в столице республики может открыться филиал учебного заведения, однако пока нет ни точного места, где могло бы располагаться здание, ни его эскизов. Создание Казанского филиала БИА пока находится на стадии обсуждения и рассмотрения.

«Что касается слухов по поводу строительства [в столице Татарстана здания] Болгарской исламской академии, рассматривается вопрос о запуске Казанского филиала академии, и он на стадии обсуждения. Пока предполагается сделать филиал в Казани для обучения казанской группы студентов. Такая идея возникла из-за высокого наплыва абитуриентов, однако окончательного решения этого вопроса нет», — пояснил журналистам Фархат Хуснутдинов.

Семнадцатого июня в Болгарской исламской академии официально стартует приемная кампания.

«<...> работу по привлечению абитуриентов мы всегда начинаем заранее, и на сегодняшний день уже 96 заявок по всем направлениям обучения (магистратура — 48, докторантура — 22, магистратура по теологии — 26). И мы видим, как число желающих поступить в академию значительно растет», — подчеркнул руководитель учебного учреждения.

По его словам, с каждым годом увеличивается число заявок от иностранцев. В этом году поступило 16 заявок от абитуриентов из Сирии — все они выпускники университета Дамаска. Есть желающие учиться в БИА из Египта, Китая, Сенегала, Индонезии, а также — традиционно из стран СНГ.

Еще до старта приемной кампании конкурс на одно место в магистратуре составляет два человека, на теологию — три. «Также стоит отметить, что еще не заявились выпускники светских исламских вузов, которые сейчас защищают дипломные работы в своих вузах», — добавил спикер.

«Болгарская исламская академия развивается и работает в штатном режиме», — заключил ректор БИА.