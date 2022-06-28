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Политика
28 июня 2022  20:57

Болгария вышлет из страны 70 дипломатов и сотрудников посольства России

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Болгария объявит персонами нон грата 70 дипломатов и сотрудников техперсонала посольства России, сообщает ТАСС.

«Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — цитирует агентство слова представителя посольства.

Власти Болгарии считают, что высылаемые сотрудники диппредставительства России являются сотрудниками спецслужб. И. о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков подчеркнул, что высылка «не является агрессией по отношению к российскому народу».

Советник-посланник посольства России в Болгарии Филипп Воскресенский уточнил, что из-за этих действий закроется Генконсульство РФ в Русе, оттуда будут высланы все сотрудники. Также почти все сотрудники покинули Генконсульство в Варне.

«С учетом членов семьи Болгарию должны покинуть более 200 человек», - отметил Воскресенский.

#мид рф #болгария
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