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Ру Тат
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Экономика
5 октября 2022  17:06

Болгария временно сняла санкции с топливных компаний из России

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Из-за проблем с автомобильным топливом Болгария снимает санкции с российских поставщиков. Однако мера временная и будет действовать лишь до конца 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на техническое Правительство страны.

Таким образом, с 10 октября болгарские компании смогут заключать новые контракты и соглашения на поставку автомобильного топлива из РФ.

«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12.2024 года», — отмечается в заявлении.

Основным российским поставщиком топлива в Болгарию является «Лукойл». Она же владеет нефтеперерабатывающим заводом и сетью заправочных станций на территории страны.

#Болгария #автомобили #топливо
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