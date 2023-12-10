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Болгария вновь стала аутсайдером в рейтинге самых счастливых стран Евросоюза
Болгария снова стала аутсайдером в рейтинге самых счастливых стран Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Евростат.
Исследование показывает, что в 2022 году болгары стали единственными, кто оценил общее удовлетворение жизнью менее, чем на шесть баллов по 10-балльной шкале — 5,7.
На первом месте оказалась Австрия — ее жители оценили уровень своего счастья в 7,9 балла, на втором оказались Румыния, Польша и Финляндия (7,7). В предыдущем доклад первое место с существенным отрывом заняла Финляндия.
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