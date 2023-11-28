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Политика 28 ноября 2023 09:00

Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки на саммит ОБСЕ

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Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки на саммит ОБСЕ
Фото: Министерство иностранных дел России

МИД Болгарии разрешил пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над воздушным пространством страны. Борт проследует в Северную Македонию, где министр примет участие в саммите ОБСЕ, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

«МИД Болгарии подтвердил вечером в понедельник, что выдал разрешение самолету с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым пролететь через воздушное пространство Болгарии по пути в Скопье на заседание совета министров ОБСЕ с 29 ноября по 1 декабря», — отмечается в сообщении.

В издании уточнили, что разрешение выдано по запросу МИД Северной Македонии, организовывающей саммит, и получено специальным летным отрядом «Россия».

В болгарском МИД отметили, что разрешение выдано, так как подпадает под исключение из рестрикций, введенных против Лаврова. Однако на членов делегации, тоже находящихся под санкциями, оно не действует.

Пролет возможен за три часа до саммита и в течение 72 часов после его проведения.

#обсе #Болгария #Сергей Лавров
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