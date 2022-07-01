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Политика
1 июля 2022  14:34

Болгария отклонила ноту Москвы по вопросу высылки 70 российских дипломатов

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МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. На фоне этого посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова завила, что поставит перед российскими властями вопрос о закрытии посольства РФ в стране. Болгария может стать первой страной – членом НАТО, с которой Россия разорвет дипотношения.

«Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», – цитирует ТАСС заявление Митрофановой.

Напомним, в ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии потребовало от Софии изменить решение о российских дипломатах. После этого исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не допустит, «чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства».

#болгария #мид рф #посол
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