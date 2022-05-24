Болгария обсудит с Еврокомиссией возможность оплаты газа в рублях

В ближайшее время Болгария намерена провести переговоры с Еврокомиссией, посвященные оплате поставок российского газа в рублях. Об этом рассказал глава Минэнерго страны Александр Николов в интервью телеканалу BTV.

«Мы поднимем его [данный вопрос] на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — приводят его слова «Известия».

Николов сообщил, что Еврокомиссия называет возможность оплаты российского газа в рублях нарушением санкций. Тем не менее, напомнил он, Италия и ФРГ уже объявили своим компаниям, что они могут открыть счета в российской валюте для оплаты поставок топлива.

Ужесточение антироссийских санкций стало реакцией Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начало специальной военной операции по защите Донбасса. Выступив с видеообращением к россиянам 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главной целью Вооруженных Сил страны станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.