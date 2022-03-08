Болгария не планирует поддерживать новые санкции против импорта нефти и газа из России

Из-за зависимости от поставок из РФ Болгария может запросить исключения при введении новых санкций ЕС против импорта нефти и газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Премьер-министра страны Кирила Петкова.

«Болгария полностью поддержит все виды мер <...>, но от этих двух (нефть и газ), может быть, мы запросим исключения», — сказал Премьер.

Он признался, что у страны нет на сегодня альтернативных вариантов, и добавил, что новые ограничения могут серьезно повлиять на ее экономику.

24 февраля Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные государства осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.