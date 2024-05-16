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Общество 16 мая 2024 19:18

Болгария намерена отсудить у «Газпрома» 400 млн евро за прекращение поставок газа

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Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что компания «Булгаргаз» намерена взыскать компенсацию в размере около 400 млн евро за прекращение поставок газа компанией «Газпром» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт», мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», – сообщил министр.

Как сообщает агентство, весной 2022 года президент РФ поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли, однако Болгария отказалась выполнить эти условия. После чего 27 апреля 2022 года «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» в связи с их неоплатой в рублях в установленный срок.

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