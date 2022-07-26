«Болгар радиосы» приглашает на праздничный концерт ко дню Республики Татарстан

30 августа праздничный концерт «Болгар радиосы» станет одной из главных площадок проведения Дня города и республики. В этот день в КРК «Пирамида» казанцев и гостей столицы ждет незабываемый вечер наполненный яркими впечатлениями, эмоциями, сюрпризами и подарками!

Гости помимо того, что будут наслаждаться концертом, музыкальными номерами любимых артистов смогут прославиться на весь мир! Среди зрителей концерта будет разыгрываться участие в популярных передачах «Болгар радиосы» таких, как: «Рәхәт сәяхәт», «Тормыш әлифбасы», «И-их, ТАТАРның сыйлары» и т.д. Кому-то улыбнется удача пригласить своего любимого певца на сцену. Кто-то сможет пройти в закулисье пообщаться и сфотографироваться с любимым артистом, а кто-то будет приглашен на утренний чай с ведущими «Иртәнге чәй»!

Билет на концерт «Болгар радиосы» — лучший подарок для гостей столицы. Праздничный концерт — это место встречи одноклассников, родственников и друзей! Подарите им незабываемый вечер наполненный сюрпризами и подарками! После мероприятия вместе с участниками концерта и зрителями будем смотреть праздничный салют посвященный Дню Республики! Невероятная атмосфера и хорошее настроение гарантированы!

Для вас выступят звезды татарской эстрады: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Зухра Шарифуллина, Зайнап Фархетдинова, Ришат Тухватуллин, Зинира и Ризат Рамазановы, Ильвина, Рифат Зарипов, Алсу и Азат Фазлыевы, Винера Ганиева, Лейла и Рустам Галиевы, Раяз Фасихов, Рафис Калимуллин, Ильгиз Мухутдинов, Илназ Бах и Гүзель Идрисова, Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов, Ильсаф, Винарис Ильегет, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Гульнара Габидуллина, Саида Мухаметзянова, Диля Нигматуллина, Зарина Хасаншина, группа «Ямьле», Артур Мингазов, Лилия Муллагалиева, Анастасия Макарова, Мурат Гайсин, Инсаф Марданов, Гузель Гарафиева.

Проведите праздничный вечер 30 августа вместе с «Болгар радиосы». Начало концерта: 18:00, КРК ПИРАМИДА. Билеты на сайте kassir.ru и в кассе «Пирамиды». 6+