Болгар посетили представители министерств образования Конго и Мали

Сегодня гостям из министерств образования Демократической Республики Конго и Мали провели экскурсию по Болгарскому музею-заповеднику.

Фото Ольги Стреловой

Делегации африканских стран прибыли накануне в Казань на Международный форум министров образования «Формируя будущее». Сначала гости побывали в Музее болгарской цивилизации, где с интересом прослушали экскурсовода и ознакомились с экспонатами музея. Затем увидели самый большой в мире печатный Коран. После этого представителям Мали и Демократической Республики Конго показали Малый минарет и руины соборной мечети. Программа пребывания иностранных гостей завершилась посещением комплекса «Белая мечеть».

«Мы здесь первый раз, и смело можем сказать, что Болгарская земля оставила только приятные впечатления. Очень интересная история, которая позволяет нам окунуться в прошлое. Многое узнали о культуре древних булгар. Очень впечатлили события, происходящие здесь в VII-VIII веках. Ведь этот временной период очень далек от нас. А здесь мы узнали, на каком высоком уровне находилась тогда культура, как прекрасно были развиты различные ремесла. Всё это нам как представителям [сферы] образования интересно, потому что мы считаем, что образование и культура тесно связаны между собой. Еще было интересно узнать о том, как дружно и мирно на территории Волжской Булгарии проживали народы разных конфессий. Это очень сильный пример мирного соседства, который очень важен в наше непростое время. В общем, нам всё понравилось. Ценим этот визит, который нам организовали в рамках форума», — поделились впечатлениями гости из африканских стран.

Материал предоставлен Ольгой Стреловой