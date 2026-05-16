Болгар переживает туристический ребрендинг: новый дизайн-код, благоустройство и линейка событий, на очереди – проведение никахов?

Новый туристический сезон ставит перед Болгаром большие вызовы. На повестке дня у местного музея-заповедника – приведение объектов туристской инфраструктуры к единому стилю, оживление линейки событий и борьба за нового туриста. Какие изменения уже произошли и зачем ехать в Болгар этим летом – в репортаже «Татар-информа».





Новые стелы и карта Болгара на камне

«Мы завершаем последние работы по созданию туристического кода на территории Великого Болгара. Они включают в себя дополнительные элементы благоустройства: лавочки, зоны отдыха, дополнительную навигацию, фотозоны, подсветку и так далее. Делаем всё, чтобы наш турцентр с каждым годом становился все привлекательнее», – рассказал в Болгаре «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. В Болгарский музей-заповедник он приехал, чтобы увидеть результаты благоустройства территории перед началом сезона.

По большому счету, проект создания туристского кода исторических центров городов Татарстана нацпроекта «Туризм и гостеприимство» вылился здесь в полноценный ребрендинг. Помимо «дополнительных элементов благоустройства» на въезде и на причале музея-заповедника установили стелы с национальным орнаментом и надписью «Великий Болгар» на русском и татарском языках. Заметно обновлена входная группа, где появились брусчатые тротуары, облагорожена территория вокруг, установлены комфортные кассы с навесом, пункт проката велосипедов и сувенирные киоски. Бросается в глаза и 3D-карта Великого Болгара из металла, стоящая на каменном постаменте.

«Великий Болгар – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают гости не только из разных регионов России, но и из других стран. Мы должны показать, что здесь все пропитано духом исторического наследия, соблюден единый архитектурный стиль и дизайн-код. Это позволяет усилить впечатление от посещения и сделать объект уникальным», – пояснил глава Госкомитета РТ по туризму.

Основные цвета дизайн-кода Великого Болгара, по наблюдению корреспондента «Татар-информа», – это песочный и его оттенки. Ярко выделяются светлые брусчатые тротуары, национальные узоры и уникальный шрифт, которым выполнены все пояснительные надписи.

Турнир по средневековому бою, рок-концерты, фестиваль воздухоплавания: какие мероприятия стоит посетить этим летом

Одной из главных зон роста для Болгара остаются событийные мероприятия, которые могли бы побудить туриста остаться в городе на несколько дней. В этом году запланирован большой цикл событий разной направленности, способных объединить людей разных интересов и убеждений, рассказал Сергей Иванов.

Первое из них пройдет уже завтра – это традиционный «Изге Болгар җыены», который станет финальным аккордом культурной программы «КазаньФорума». Ожидается, что джиен посетит председатель Центрального духовного управления мусульман России, шейх-уль-ислам Талгат хазрат Таджуддин.

27 июня в Болгаре пройдет рок-фестиваль «Хранители», хедлайнерами которого станут «Чиж и Ко», «Мельница», «Нейромонах Феофан». Также на сцену выйдут Inverno Orchestra, легендарные тувинские горловые исполнители «Хуун-Хуур-Ту», группы Gauga, «Живаго», Rhenium и другие артисты.

На две части будет разделен фестиваль «Мечтатели», посвященный воздухоплаванию. Первая из них, намеченная на 11-14 июля, будет включать в себя запуск воздушных змеев и мастер-классы по авиамоделированию, а во время второй, с 16 по 19 июля, гостей ждут командная сборка макетов аэростатов, полеты на воздушных шарах, квесты, лектории, фотозоны, а также светомузыкальное и огненное шоу и танец воздушных шаров.

Вновь в этом году пройдет международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», где зрители увидят, само собой, турниры по средневековому бою, посетят тематическую ярмарку и ярмарку народных художественных промыслов, а также смогут поучаствовать в мастер-классах, квестах и лекториях.

«Уверены, эти мероприятия будут интересны как местным жителям, так и гостям. Рассчитываем, что турпоток в Болгар в этом году заметно вырастет. Видим, что и предприниматели активизировались и создают турпродукты, рассчитанные больше чем на один день», – заявил Иванов.

«Сервис должен быть на самом высоком уровне – на ошибки не имеем права»

После обхода музея-заповедника глава Госкомитета встретился с местными предпринимателями, которые занимаются бизнесом, связанным с обслуживанием туристов. Он рассказал о текущей обстановке в отрасли и заявил об обязательности высокого уровня сервиса в Болгаре.

«Главная задача – соответствовать высокому званию объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё, что касается качества и разнообразия услуг и сервиса, должно быть на самом высоком уровне. Мы не имеем права допускать здесь ошибки. Должны быть красота и чистота», – подчеркнул Иванов.

Болгар посещают в том числе и туристы с большой насмотренностью, которые видели многие мировые достопримечательности. Важно соответствовать этому статусу, продолжил руководитель туристского ведомства.

В качестве следующего шага он предложил создать уникальный гастрономический специалитет, а также сувенир, которые стали бы фирменными для Болгара. Также стратегической задачей Иванов назвал информирование туристов о возможностях отдыха в Болгаре – культурном наследии, природных объектах, сервисе и услугах, в том числе через распространение туристического путеводителя.

«В Болгаре остается много свободных ниш. Например, проведение никаха и свадеб. Пока это не раскручено как мощный бренд, хотя все предпосылки для этого есть», – поделился он идеей.

Для того чтобы в Болгаре формировались новые интересные турпродукты и гости оставались здесь больше чем на один день, предпринимателям следует объединяться и создавать совместные проекты, заключил Сергей Иванов.