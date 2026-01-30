Болезни, возраст и наказания: кинолог рассказал, почему собаки перестают слушаться

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собака никогда не прекращает выполнять команды «назло» хозяину. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит «Радио 1».

Он отметил, что животные не умеют мстить и не строят коварные схемы непослушания, как иногда делают взрослые или дети. В большинстве случаев проблемы с послушанием возникают из-за ошибок в общении с питомцем, реже – по физическим причинам.

Голубев выделил несколько основных причин, почему собака может не слушаться.

Медицинские проблемы. Питомец может плохо выполнять команды из-за болезней или плохого самочувствия. Боль, возрастные изменения, нарушения слуха и зрения мешают собаке действовать так, как ожидает хозяин. Если причина в здоровье, никакая дрессировка не поможет – нужно обратиться к ветеринару.

Возраст. Проблемы с послушанием могут возникнуть не только у старых собак. Один из сложных периодов – подростковый возраст, когда гормоны и перестройка организма влияют на поведение. Обычно после взросления животные становятся спокойнее.

Пробелы в коммуникации. Это самая частая причина, особенно у взрослых собак. Виноват чаще всего не питомец, а владелец. Если хозяин непоследователен в дрессировке, меняет правила каждый день или сам не понимает, что запрещать, а что разрешать, собака теряется. Например, если вчера можно было есть со стола, а сегодня запрещено – питомец быстро запутается.

Недостаточная мотивация. Иногда послушание снижается, если хозяева перестали хвалить или давать лакомство за выполнение команд, полагая, что собака уже «все знает». Важно, чтобы положительное подкрепление было регулярным. Иногда привычное лакомство надоедает или кажется питомцу неценным – стоит предложить что-то новое.

Проблемы в отношениях. Если дрессировка строится только на криках и наказаниях, доверие к хозяину падает, и мотивации слушаться почти не остается. Истинно послушная собака никогда не находится в стрессе или тревоге.

Несвоевременное наказание. Указывать на ошибку нужно сразу после проступка. Если питомец разорвал тапок, а ругать его начнут через несколько минут или часов, он просто не поймет, за что его ругают, и будет пытаться «помириться» с хозяином, не осознав причины недовольства.

Голубев советует владельцам при непослушании мысленно сделать шаг назад и проанализировать, что привело к проблеме, провести «ревизию» собственных действий. Он добавил, что взгляд со стороны часто помогает разобраться, а при сомнениях лучше обратиться к профессиональному кинологу.