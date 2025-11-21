Болезнь, ЧС и ошибка банка: юрист назвал уважительные причины для задержки оплаты штрафов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Штрафы по-прежнему подлежат обязательной оплате, однако в некоторых ситуациях гражданам разрешат погасить их с задержкой без последующих санкций за просрочку. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Максим Волков.

Он напомнил, что соответствующее решение было принято на недавнем пленуме Верховного суда. В готовящихся разъяснениях уточняется, что ряд причин задержки с оплатой штрафа может быть признан уважительным.

Речь идет о том, что при оценке просрочки суды теперь должны учитывать реальные жизненные обстоятельства человека, а не применять наказание автоматически. К списку уважительных причин официально отнесли серьезное лечение или болезнь, чрезвычайные ситуации, такие как пожары и наводнения, а также ошибки в реквизитах при оплате.

Волков подчеркнул, что наличие уважительной причины потребуется подтвердить документально. Основанием могут служить больничный лист, медицинская справка, документы о ЧС или квитанция банка с ошибочными данными.

По оценке юриста, такой подход является более справедливым: закон начинает различать тех, кто сознательно уклоняется от оплаты, и тех, кто оказался в трудной ситуации. Он отметил, что новые разъяснения делают правоприменение гибче и человечнее, напоминая, что цель закона – защищать граждан, а не создавать для них дополнительные трудности.