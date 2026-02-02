Болеют подростки и артисты балета: что такое артрит, как его распознать и вылечить

Сегодня артритами страдает около 2% населения планеты, и среди них не только пожилые люди. О том, почему возникает артрит, можно ли заниматься спортом с таким диагнозом, в День осведомленности о ревматоидном артрите, который отмечается 2 февраля, «Татар-информу» рассказал заведующий ревматологическим отделением РКБ Татарстана Рифкат Абдракипов.





Рифкат Абдракипов: «Мнение о том, что это болезни только пожилых людей, ошибочно. Люди среднего возраста и даже подростки могут столкнуться с артритами»

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Артрит может наступить после травм и инфекций

Артрит – это группа воспалительных заболеваний суставов, которые сопровождаются болями и приводят к ограничению подвижности. Сегодня различными формами артрита на Земле страдают более 350 миллионов человек. Чаще болеют женщины.

«Мнение о том, что это болезни только пожилых людей, ошибочно. Люди среднего возраста и даже подростки могут столкнуться с артритами», – объяснил заведующий ревматологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Рифкат Абдракипов.

Самыми распространенными формами являются ревматоидный артрит и остеоартрит. Первый входит в группу аутоиммунных заболеваний – вместо того, чтобы активно уничтожать чужеродные бактерии, организм атакует собственные здоровые клетки.

«Чаще всего мы сталкиваемся с ревматоидным артритом. В нашем отделении половина больных имеет этот диагноз», – сказал врач.

Также артрит может сопровождать системную красную волчанку, псориаз, гепатит и боррелиоз. Это происходит из-за общего снижения иммунитета. Артрит может наступить после травм и вследствие половых инфекций.

Сегодня различными формами артрита на Земле страдают более 350 миллионов человек Фото: © Антон Вергун / РИА Новости

«Если вовремя не обратиться к врачу, изменения в суставах станут необратимыми»

«Если у вас опухли, покраснели или болят суставы, то вы могли столкнуться с артритом. При ревматоидном артрите боль появляется утром и исчезает при физической нагрузке. При остеоартрите боли появляются к вечеру», – объяснил Рифкат Абдракипов.

К симптомам относится также утренняя скованность. Как это выглядит? Человек встает с кровати с большим трудом, суставы «не слушаются», движения ограничены. Как правило, скованность проходит в течение дня.

«К врачу надо обратиться как можно раньше, и тогда получится остановить прогрессирование заболевания. Если время упущено, изменения в суставах необратимы. Если не лечиться совсем, через 3-5 лет человек станет инвалидом», – сказал ревматолог.

Если вы столкнулись с перечисленными симптомами, нужно обратиться к терапевту. Он определит характер заболевания и направит на дальнейшее обследование.

«Работа с такими пациентами объемная. Привлекается не один врач. От терапевта пациент попадает к ревматологу, он подбирает препараты. В сложных случаях, когда речь идет об операции, пациенту поможет травматолог-ортопед», – объяснил доктор.

Болезни особенно подвержены тяжелоатлеты и артисты балета Фото: © «Татар-информ»

«Если после таблеток боль ушла, не надо их бросать»

Как правило, артрит лечат базисными противовоспалительными препаратами. При подборе терапии нужно учесть все нюансы. Так, перед некоторыми препаратами нужна консультация фтизиатра, необходимо будет пройти обследование на туберкулез. Некоторые препараты нельзя принимать беременным и тем, кто планирует зачатие.

«От пациентов требуется аккуратность, терпение и трепетное отношение к своему здоровью. Если после таблетки боль ушла, не надо прекращать пить курс без совета врача», – призвал ревматолог.

Для тех, кто столкнулся с артритом, разработана специальная гимнастика и лечебная физкультура.

«При артрите можно заниматься спортом. Почему нет? Вряд ли это будет спорт высоких достижений и больших нагрузок. Пробежать марафон или поднять штангу будет проблематично, но можно заниматься, например, плаванием и ходьбой», – сказал Рифкат Абдракипов.

Не стоит забывать, что большие нагрузки на суставы также приводят к артриту. По словам врача, болезни особенно подвержены тяжелоатлеты и артисты балета.