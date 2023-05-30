«Болевая точка на карте»: растет число жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани

Помимо уборки активная работа велась по озеленению республики

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

520 кубов мусора собрали татарстанцы во время санитарного двухмесячника

Уже завтра, 31 мая, в Татарстане завершится санитарно-экологический двухмесячник. В уборке территорий от бытовых, строительных и других отходов в этом году приняли участие около 700 тысяч человек. Об итогах весенней генеральной уборки рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«С 1 апреля по 31 мая в соответствии с распоряжением Кабинета министров проводился санитарно-экологический двухмесячник. Его поддержали все природоохранные ведомства и районы республики. Всего в мероприятиях приняли участие почти 700 тысяч человек. Было задействовано более 18 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено 520 тыс. кубометров отходов», – сказал он.

Об итогах весенней генеральной уборки рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин Фото: prav.tatarstan.ru

Помимо уборки активная работа велась по озеленению республики, добавил Губайдуллин. По его данным, муниципалитеты высадили более 650 тыс. деревьев и кустарников.

Кроме того, во время двухмесячника активно проводилось патрулирование территорий. Так, совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» обследованы придорожные полосы автомобильных дорог, выявлено 69 нарушений. Также были проведены авиаоблеты, во время которых зафиксировано более ста нарушений.

За свалки нарушители оштрафованы на 2,5 млн рублей

Из 8 тыс. нарушений, выявленных экологами в ходе двухмесячника, почти 70% составляют свалки. Всего в республике обнаружено 5,5 тыс. мест нелегального размещения отходов, сумма штрафов превысила 2,5 млн рублей.

«В прошлом году цифра была практически такой же. Почти 90% свалок уже ликвидированы. Сотрудники министерства в период двухмесячника вынесли более тысячи предостережений о недопустимости нарушений», – сообщил Губайдуллин.

Из 8 тыс. нарушений, выявленных экологами в ходе двухмесячника, почти 70% составляют свалки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, к административной ответственности за два месяца привлечены 1,8 тыс. нарушителей. Наложены штрафы на 2,5 млн рублей.

По результатам контрольно-надзорной работы Минэкологии РТ предъявило 90 претензий и исковых заявлений, из которых 45 – по фактам нанесения вреда окружающей среде на сумму 67,7 млн рублей. Еще 45 – это претензии и иски об устранении нарушений.

Фотоловушки и беспилотники помогли раскрыть 74 свалки в лесах

Активная работа по выявлению свалок велась и в лесах Татарстана. Всего обнаружено 74 места размещения отходов общей площадью более 817 квадратных метров, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

«Силами подведомственных учреждений ликвидировано более 200 кубометров отходов производства и потребления. Наибольшее число мест размещения отходов было выявлено на участках лесного фонда, граничащих с крупными городами. К примеру, на участках рядом с Казанью, Набережными Челнами, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском», – сказал он.

Равиль Кузюров: «Силами подведомственных учреждений ликвидировано более 200 кубометров отходов производства и потребления» Фото: prav.tatarstan.ru

Министр лесного хозяйства Татарстана отметил, что многие свалки удалось выявить с помощью фотоловушек и беспилотников, которые закуплены благодаря нацпроекту «Экология».

«Государственными лесными инспекторами составлено 40 протоколов по статье “Нарушение правил санитарной безопасности в лесах” Кодекса РФ об административных правонарушениях. На данный момент девять из них рассмотрены, взысканы штрафы в размере 13,5 тыс. рублей», – добавил Кузюров.

В связи с высоким классом пожарной опасности леса закрыли во второй раз

С начала 2023 года в Татарстане зафиксировано 855 термических точек в границах муниципальных образований, что в 3,6 раза превышает значение за тот же период 2022 года. Мониторинг пожароопасной ситуации в лесах ведется в круглосуточном режиме.

«Учитывая метеоусловия в Татарстане, в связи с сохранением вероятности возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, в республике во второй раз в этом году вынесено постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах. Ограничения введены на 21 день», – сказал Кузюров.

«Учитывая метеоусловия в Татарстане, в связи с сохранением вероятности возникновения очагов природных пожаров вынесено постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер пояснил, что ограничения распространяются на леса, расположенные на землях лесного фонда. Они действуют по 11 мая включительно на территории 29 лесничеств республики от Агрызского до Зеленодольского района.

Несмотря на рост ВРП, регион сокращает вредные выбросы в атмосферу

По данным Минэкологии Татарстана, в республике за последние три года при росте валового регионального продукта (ВРП) сократились вредные выбросы в атмосферу на 1,4%. А объемы сброса грязных стоков сократились на 16%.

«По анализу изменений качества воздуха за 30 лет статистика такова: при росте ВРП на 32% выбросы сократились на 21,4%, а сбросы загрязненных сточных вод уменьшены на 63,6%», — сказал Шадриков.

«По анализу изменений качества воздуха за 30 лет статистика такова: при росте ВРП на 32% выбросы сократились на 21,4%, а сбросы загрязненных сточных вод уменьшены на 63,6%» Фото: vk.com/@minpr73

Многие предприятия республики взяли курс на открытость. Минэкологии Татарстана получает данные с девяти станций контроля загрязнения воздуха предприятий, сообщил министр.

В зоне особого внимания экологов – качество воздуха в районе Нижнекамского промышленного узла. Здесь сосредоточено 66 предприятий, которые имеют 119 объектов негативного воздействия на окружающую среду. Функционирует более 5 тыс. источников выбросов в атмосферный воздух.

С 2006 года предприятиям Нижнекамска удалось снизить количество выбросов в воздух на 35 тыс. тонн. В результате количество жалоб от населения сократилось в шесть раз.

Казанцы жалуются на качество воздуха в северной зоне

На фоне положительной динамики в Нижнекамске экологи отмечают ухудшение ситуации в Казани. За пять месяцев 2023 года число жалоб на качество воздуха в северной зоне города достигло числа аналогичных обращений за весь прошлый год. Претензии людей обоснованы, по результатам мониторинга в этом году зафиксирован рост превышения загрязняющих веществ, заявил Шадриков.

«Болевые точки на карте Татарстана у нас еще есть, это северная зона Казани. За прошлый год поступило 238 жалоб на качество воздуха, а за пять месяцев этого года – уже 239. По результатам мониторинга мы фиксируем рост превышений загрязняющих веществ на станциях контроля воздуха, расположенных в этой зоне», – отметил министр.

За пять месяцев 2023 года число жалоб на качество воздуха в северной зоне города достигло числа аналогичных обращений за весь прошлый год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Результат анализа показал, что в этой зоне размещено более 1,9 тыс. источника выбросов. 81% от всех выбросов этой территории приходится на 6 крупных предприятий.

«Все эти предприятия подлежат федеральному надзору. Поэтому данные мы передаем в Росприроднадзор. Наше ведомство ведет региональный надзор», – пояснил Шадриков.

Для усиления мониторинга качества воздуха в микрорайоне «Салават Купере» в начале этого года была установлена новая станция с газоанализаторами.

«Когда мы фиксируем превышение, определяем источники зафиксированного вещества. Информацию передаем в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования», – добавил министр.

Спикер напомнил, что аналогичная ситуация была в районе Самосыровского полигона, когда экологи получили 300 жалоб от жителей Казани.

«Проблему с Самосырово мы решили благодаря новому проекту. Полигон сейчас рекультивируется, вредный газ там будет превращаться в электроэнергию», – подчеркнул Шадриков.

Он заметил, что в 2022 году татарстанские предприятия вложили почти 7 млрд рублей в охрану окружающей среды. При этом более половины суммы – 3,8 млрд – было направлено на мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Александр Шадриков: «На сегодня определены основные направления работы по декарбонизации и разработан план мероприятий, в который вошли 57 мероприятий» Фото: prav.tatarstan.ru

Отвественное потребление и лесоразведение: к 2050 году Татарстан достигнет углеродной нейтральности

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году в Татарстане разработан план, в который включено 57 мероприятий. О работе по снижению выбросов парниковых газов в республике проинформировал Александр Шадриков.

«Политика низкоуглеродного развития поддержана экспертным сообществом Евразийского экономического союза. В 2023 году утверждены критерии “зеленых проектов государств-членов ЕАЭС”. В республике работа в этом направлении проводится в рамках межведомственной рабочей группы. На сегодня определены основные направления работы по декарбонизации и разработан план мероприятий, в который вошли 57 мероприятий», – сказал он.

Концентрация парниковых газов ежегодно растет, что способствует глобальному потеплению и изменению климата. Термин «углеродная нейтральность» означает, что компания или предприятие сократило до нуля выбросы углекислого газа или компенсировала их за счет углеродно-отрицательных проектов.

Реализация плана по достижению углеродной нейтральности будет проводиться по наиболее перспективным инновациям. В числе основных направлений работы – развитие индустриализации, внедрение ответственного потребления и сохранение экосистемы.

Концентрация парниковых газов ежегодно растет, что способствует глобальному потеплению и изменению климата Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Предлагаемые технологии позволят снизить выбросы парниковых газов более чем на 10 млн тонн в СО 2 -эквиваленте. Лесоразведение и лесовосстановление увеличат поглощение парниковых газов более чем на 50 тыс. тонн в СО 2 -эквиваленте», – пояснил Шадриков.

По его словам, реализация низкоуглеродной политики сегодня выходит в рыночную плоскость, набирает обороты развитие рынка углеродных единиц. Появились российские примеры верификации выбросов СО 2 и биржевые сделки купли-продажи углеродных единиц.

«Первый климатический проект России с выпуском единиц разработан для Сахалина. Он прошел все этапы и валидирован Университетом Иннополис. Выпущенные углеродные единицы зарегистрированы, по ним прошла первая сделка», – отметил Шадриков.

По данным спикера, для выпуска углеродных единиц важно подготовить климатический проект. Пока в России зарегистрировано четыре таких проекта, два из них представлены Татарстаном.