9 апреля 2026

Болельщики «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке России

Болельщики «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке России
Фото: fc-zenit.ru

По окончании матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошёл неприятный инцидент. Встреча, завершившаяся победой красно-белых в серии пенальти, выбила петербургский клуб из турнира и вывела «Спартак» в финал Пути регионов.

Cерия одиннадцатиметровых проходила непосредственно у трибуны, где разместились активные болельщики «Зенита». После финального свистка часть фанатов хозяев бросила в сторону игроков гостей пластиковые бутылки с водой.

В ответ некоторые футболисты «Спартака» начали жестами подначивать трибуны, показывая «давай, давай». Ситуацию быстро взяли под контроль игроки «Зенита», которые подбежали к полевым событиям и потребовали от соперников покинуть поле, чтобы избежать эскалации конфликта.

По факту инцидента пока не объявлено о возможных санкциях в адрес стадиона или клуба. В комментариях к новости болельщики активно обсуждают поведение фанатов «Зенита», напоминая, что матч проходил на пасхальной неделе, а перед игрой стороны договаривались об отказе от оскорблений.

#фк спартак #фк зенит #Кубок России по футболу
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

