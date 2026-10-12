Болельщики «Трактора» потребовали отставки руководства клуба и создали петицию

Фото: hctraktor.org

Болельщики челябинского «Трактора» создали петицию с требованием немедленной отставки генерального директора Ивана Савина и генерального менеджера Алексея Волкова. Обращение размещено на платформе Change.org и адресовано губернатору, министерству спорта Челябинской области и совету директоров клуба .

Поводом для недовольства стало последнее место «Трактора» в Восточной конференции КХЛ. После 13 матчей команда набрала лишь 10 очков и потерпела три домашних поражения подряд . В петиции ситуация в клубе характеризуется как «системный кризис», а кадровая политика руководства — как «провальная» .

«Мы, болельщики хоккейного клуба "Трактор", выражаем крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся в клубе. Требуем немедленной отставки генерального директора Ивана Савина и генерального менеджера Алексея Волкова в связи с системным кризисом, провальными спортивными результатами и отсутствием внятной стратегии развития», — говорится в обращении .

Авторы петиции также требуют публичного отчёта совета директоров о причинах провала прошлого сезона и расходовании бюджетных средств, а также разработки стратегии возвращения клуба в лидеры КХЛ. По их данным, за несколько дней петицию подписали почти 500 человек .

Напомним, что в сезоне-2024/2025 «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу». Однако уже в следующем сезоне команда финишировала лишь шестой на Востоке, а в межсезонье покинули все легионеры. Болельщики связывают регресс со сменой главного тренера и неудачной селекционной работой руководства .