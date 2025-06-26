Болельщики «Торпедо» потребовали у Сергея Собянина повлиять на арест руководства клуба

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Поклонники московского футбольного клуба «Торпедо» опубликовали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Они просят посодействовать в развивающейся ситуации. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в возможной попытке подкупа судей.

«Уважаемый Сергей Семёнович!

Просим Вас вмешаться в ситуацию, сложившуюся в 2024-2025 гг. и особенно в последние недели вокруг футбольного клуба «Торпедо» Москва. С момента передачи в начале 2024 года контрольного пакета акций клуба (и стадиона им. Э. Стрельцова) группе компаний «Сибпромстрой» вокруг легендарного московского клуба и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО. Это идёт вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике. Новые владельцы клуба полностью отказались от общения с болельщиками. Информация о судьбе клуба и стадиона появляется крайне редко — постфактум и в основном в медиа ХМАО-Югры, что вызывает вопросы даже о географии реального управления «Торпедо».

При этом за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба:

1. Без объяснений прекращено финансирование команды ветеранов клуба. Эти действия воспринимаются как откровенное неуважение к заслугам прославленных игроков и футбольным традициям Москвы.

2. Ликвидирована команда «Торпедо-2». Это решение разрушает систему преемственности и развития молодых талантов, сводит на нет работу и усилия сотен молодых футболистов.

3. Вопреки ранее заявленным обязательствам принято закулисное решение заменить на строящемся стадионе им. Э. Стрельцова натуральный газон на искусственное покрытие. Также без публичного согласования изменён фасад стадиона — отступивший от проектных решений, прошедших обсуждение с болельщиками и горожанами. Это не только нарушает договорённости, но и вызывает сомнения в прозрачности текущего строительства.

4. Неожиданно отменена пресс-экскурсия на стадион, которая могла бы пролить хоть толику света на ход реконструкции. Одновременно поступает информация о сокращении расходов: снижаются затраты на стройматериалы и элементы инфраструктуры, включая кресла. Это напрямую влияет на комфорт, а возможно, и на безопасность будущей арены.

5. На протяжении полутора лет не состоялось ни одной очной встречи с болельщиками или жителями округа. Это абсолютно беспрецедентная закрытость — особенно для клуба, исторически связанного с рабочими районами города и народной любовью. Особенно заметен контраст с другими столичными клубами, которые в последние годы, напротив, становятся всё более открытыми: регулярно общаются с болельщиками, делятся планами и вовлекают людей в жизнь клуба. На их фоне поведение новых владельцев «Торпедо» выглядит особенно оторванным от современных городских и спортивных стандартов.

6. И даже единственный успех клуба в указанный период — выход в РПЛ по итогам сезона-2024/2025 — в настоящее время оказывается под большим вопросом по причине всё той же непрозрачности управления. Совладелец клуба Леонид Соболев (и назначенный им гендиректор клуба Скородумов) оказался вовлечён в уголовное дело, связанное с возможным оказанием давления на судей. Такие новости наносят серьёзный имиджевый урон не только «Торпедо», но и всей Москве, где спорт должен оставаться честным, прозрачным и вне коррупционных скандалов. При этом, несмотря на то что с момента задержания Соболева прошла целая неделя, комментариев от владельцев клуба не поступило до сих пор, новый гендиректор до сих пор не назначен. Никакой работы по объективному и открытому информированию о ситуации вокруг клуба «Торпедо» не ведётся — защита доброго имени легендарной московской команды попросту отсутствует. Поэтому в РФС крепнет стремление отправить «Торпедо» дивизионом ниже, не дожидаясь обязательного по регламенту вступившего в силу судебного решения!

Мы считаем, что подобная модель управления недопустима для московского клуба со 100-летней историей. Особенно заметен контраст с другими московскими клубами, которые в последние годы становятся всё более открытыми.

Просим Вас вмешаться в ситуацию, чтобы защитить честное имя клуба и вернуть «Торпедо» и стадиону им. Э. Стрельцова достойное место в спортивной и общественной жизни города!» — приводит текст письма телеграм-канал 19:24.