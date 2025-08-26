Болельщики «Стрелы – Ак Барса» получат бесплатные билеты на финал Кубка России в Москве

Фото: vk.com/strelarugby

Профессиональный регбийный клуб из Казани «Стрела – Ак Барс» сыграет против «Локомотива-Пензы» в решающем матче Кубка России-2025. Федерация регби России готова предоставить некоторую квоту бесплатных билетов на финальный матч в Москве.

Напомним, в 2023 году команда ДжейПи Нила впервые стала победителем данного турнира. В Премьер-лиге регби татарстанцы выступают с 2020 года.

Финал в рамках турнира PARI Кубок России – 2025 пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» – Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина 7 сентября 2025 г. Начало матча – 14:30 мск.