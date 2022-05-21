Болельщики «Рубина» и «Уфы» устроили массовую драку после вылета казанского клуба в ФНЛ

Болельщики «Рубина» и «Уфы» выбежали на футбольное поле и устроили массовую драку в самой концовке матча заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги.

Произошло это после того, как нападающий уфимцев Дилан Ортиз забил решающий мяч в ворота казанского клуба, который и выбил «Рубин» в ФНЛ.

Первым на поле выбежал, как предполагается, болельщик «Уфы», начавший провоцировать фанатов команды хозяев. После этого представители фанатского сектора «Рубина» выбежали на поле, напали на уфимца и устроили массовую драку. На этом инциденты не закончились, и после финального свистка потасовка между болельщиками переросла на трибуны. В эпизод пришлось вмешаться стюардам.

Напомним, «Рубин» впервые в своей истории покинул высший футбольный дивзион страны и вылетел в ФНЛ.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в зону прямого вылета.