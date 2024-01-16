Болельщики «Нефтехимика» выиграли поездку в Дом полимеров на ВДНХ в Москве

Болельщица команды «Нефтехимик» Лейсан Сафина выиграла поездку в Москву в Дом полимеров на ВДНХ. Путевка стала главным призом, разыгранным во время матча «Ак Барс» – «Нефтехимик», который прошел в минувшее воскресенье в Ледовом дворце «Нефтехим Арена».

Матч получился ярким, увлекательным, эмоциональным и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в первые минуты матча. Для болельщиков до и во время матча под девизом «Между нами химия» при поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа прошли различные активности.

«Матчи между “Нефтехимиком” и “Ак барсом” – это особые матчи в истории нашего календаря, города и республики. Они приковывают внимание всех жителей Татарстана, – поделился до начала игры генеральный директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов. – Это химия между клубами, жителями, компаниями, фанатами. В фойе пройдет настоящий праздник. Помимо хоккея болельщики узнают об особенностях происхождения химических реакций. Смогут принять участие в мастер-классах и различных викторинах».

Гости пробовали свои силы в нефтехимическом беге в мешках, испробовали мастерство в надувании самых больших в мире пузырей из каучука, проверили интуицию на конкурсе «кажется нащупал», поучаствовали в креативных нефтехимических мастер-классах с использованием гранул пластика и многое другое. Во время первого перерыва на сцене ледового дворца ученые вместе со зрителями проводили научные эксперименты, поджигали и замораживали предметы.

«Это очень познавательно и интересно. Не знал, что химия может быть такой завораживающей», – рассказал болельщик «Нефтехимика», школьник Даниил Иванов.

Самые активные нижнекамцы получили подарки – брендированные футболки, шайбы, плакаты команды с автографами игроков, эксклюзивные календари Дома полимеров. Самый главный приз – поездку на двоих в Дом полимеров СИБУРа на ВДНХ в Москве разыгрывали в третьем периоде непосредственно во время матча случайным образом. Зрители сами назвали цифры, обозначающие сектор, ряд и место. Счастливой обладательницей поездки в Москву стала болельщица команды «Нефтехимик» Лейсан Сафина. Она призналась, что такой сюрприз стал для нее настоящим праздником, ведь в Дом полимеров она мечтала съездить уже давно.

«У нас с супругом есть абонемент на все матчи, мы стараемся не пропускать ни одну игру. Болеем всей душой за “Нефтехимик”. До сих пор не верится, что мы выиграли поездку в Москву. Спасибо большое за возможность побывать в Доме полимеров. Мечты сбываются», – поделилась Лейсан.

Руководитель направления коммуникации и брендинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ранис Халилов назвал такие мероприятия знакомством с нефтехимией, с отраслью, с теми предметами, которые нас окружают, но уже с другой стороны. «Восемь из десяти предметов, которые нас окружают сделаны из полимерных материалов и, конечно же, большая часть – это полимеры компании СИБУР. “Между нами химия” объединяет наши проекты, которые у нас реализуются в сети интернет – это большой сайт, который посвящен Нижнекамску, Казани, отрасли, это запуски наших нефтехимических трамваев, это муралы, которые появляются в наших городах», – сказал он.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»