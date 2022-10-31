Болельщики матча Рубин – Балтика в Казани стали донорами костного мозга

Во время футбольного матча между «Рубином» и «Балтикой» в Казани любой желающий мог сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом «Татар-информу» рассказали в Кировском НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России, который организовал эту акцию.

Фото: Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России

Во время игры 58 болельщиков заполнили анкету и сдали одну пробирку крови – три миллилитра. В будущем эти люди смогут подарить шанс вылечиться и жить счастливой жизнью детям и взрослым, ожидающим пересадку костного мозга.

«Каждый год в России у примерно 20 тысяч человек обнаруживают рак крови. Из них пяти тысячам пациентов требуется пересадка костного мозга. Донор костного мозга – последняя возможность их спасти. Многие пациенты так и не дожидаются своего донора. Для этого в России создается медицинская база – Федеральный регистр доноров костного мозга», – рассказали агентству в НИИ.

Фото: Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России

Если в дальнейшем донор из базы совпадет с кем-то из пациентов, то он сможет сдать стволовые клетки из вены и спасти чью-то жизнь. По словам представителей Федерального регистра доноров костного мозга, совпадение – это огромная удача для больного, в качестве донора подойдет примерно 1 из 10 тысяч человек.

В Казани сдать анализ крови для регистра можно в филиале Плазмоцентра «Росплазма» на Островского, 69/3. Процедура займет 10 минут, специальная подготовка при этом не требуется, нужен только паспорт и СНИЛС.

Фото: Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России

Пройти эту процедуру может любой татарстанец старше 18 лет без серьезных заболеваний.

«Сделайте простое и доброе дело – заполните анкету и сдайте анализ крови для Федерального регистра доноров костного мозга. Подарите надежду тысячам наших соотечественников, которые ждут своего донора», – призвали в Кировском НИИ гематологии и переливания крови.

Помимо научно-исследовательского института, организаторами акции выступили Татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста и казанский плазмоцентр.