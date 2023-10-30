Болельщики матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» сдали пластик на вторичную переработку

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Экофутбол, экобаскетбол, экохоккей, ходулисты, фотозона, ростовые куклы, экогастросоревания, экотир, экошашки, мастер-класс из крышек и еще много чего интересного ждало болельщиков матча «Нефтехимик» — «Ак Барс». Татарстанское дерби с приставкой «эко» прошло на домашнем льду в «Нефтехим-арене». Яркая, напряженная игра запомнится любителям хоккея не только победой «Нефтехимика», но и экоповесткой. Экоматч состоялся при поддержке «Нижнекамскнефтехима».

Минувший матч между «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом» стал настоящим подарком для болельщиков местной команды. Незабываемые эмоции подарили «волки», обыгравшие соседей со счетом 2:1, и сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа. В «Нефтехим-арене» они организовали экологический праздник: наглядно показали горожанам, как правильно отправлять пластик на вторичную переработку, какие полезные и стильные вещи можно из него изготовить.

Особую атмосферу на матче создавали ходулисты. Они встречали болельщиков при входе в «Нефтехим-арену». Каждый желающий мог сделать с ними фото на память. Для любителей игры в шашки был организован шашечный турнир, где вместо обычных фигурок использовались пластиковые крышки от бутылок, которые в последующем пойдут на вторичную переработку.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Экологический турнир стал возможным благодаря программе социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР. В течение года мы проводили акции по сбору крышек в школах города, шашечные турниры. Так, благодаря участникам нашего проекта удалось собрать порядка 160 килограммов пластика, а это 100 тыс. крышек. Все вырученные средства от вторичной переработки пойдут на покупку корма приютам для бездомных животных», — подчеркнул куратор проекта «Экологический турнир с пользой» Ренат Нигматуллин.

Для юной болельщицы «Нефтехимика» Рании Хайдаровой — это уже второй шашечный экотурнир. До этого девочка участвовала в играх для особо одаренных детей и заняла первое место. В награду тогда Рания получила диплом и медаль из переработанного пластика.

«Необходимо беречь нашу природу, заботится об экологии, не выбрасывать старые вещи и пластиковые бутылки, которые можно переработать. Мы с мамой тоже собирали пластиковые крышки и сдавали, таким образом, тоже внесли свой личный вклад в сохранение окружающей среды», — с серьезным видом сказала Рания.

Здесь же расположился импровизированный музей вещей из переработанного пластика. Свое почетное место заняли поделки, брелоки, блокноты и брендированные футболки. Чуть подальше развернулся «Экотир». Болельщикам необходимо было закинуть с расстояния как можно больше пластиковых бутылок в специальный контейнер.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Помимо этого, в «Нефтехим-арене» были установлены урны для сбора пластиковых бутылок и крышек, которые после матча отправят на вторичную переработку.

Для самых маленьких команда Детского эколого-биологического центра подготовила разнообразные мастер-классы. Педагоги показали, как из обычных пластиковых крышек можно изготовить авторскую поделку. Екатерина Рогожникова с пятилетним сыном Романом были приятно удивлены тем, что из пластика можно сделать много полезных вещей.

«Это очень полезное и информативное мероприятие. Дети сегодня узнали много нового, наглядно увидели, во что превращается переработанный пластик. Мы получили большое удовольствие от участия в мастер-классах и экотурнирах. Не ожидали, что для нас сегодня приготовили столько сюрпризов», — призналась Екатерина.

Для десятилетнего Данила сегодня стало открытием, что из семи переработанных пластиковых бутылок можно изготовить новый теплый, стильный пуховик. О том, как отходы превращаются в эксклюзивные вещи, болельщикам рассказали экологи «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы наглядно показываем, как происходит переработка пластика. В этих стеклянных колбочках видно, что происходит с пластиком на этапах переработки. Сначала его измельчают, затем промывают и сушат. На третьей стадии его направляют в экструдер, где изготавливают волокно или гранулят», — пояснила эколог НКНХ Эльвира Сарсенова.

Напомнили сотрудники «Нижнекамскнефтехима» об экологичном виде транспорта, расположив две фотозоны с брендированными трамваями. В этом году предприятие запустило в Нижнекамске восемь тематических трамваев, посвященных великим химикам. Кстати, экоповестку матча поддержали и хоккеисты «Нефтехимика». На игру они приехали на одном из нефтехимических трамвайных маршрутов.

«Наш клуб понимает свою ответственность за экологию и сохранение окружающей среды, мы поддерживаем акцию нашего генерального спонсора — «Нижнекамскнефтехима». Своими действиями показываем, как правильно сортировать отходы и перерабатывать пластик. Сегодня проходит очень много экоактивностей. Они направлены на то, чтобы дети развивали и повышали экокультуру. В частности, одну из таких активностей поддержала и наша команда. Хоккеисты перед матчем показательно проехали на трамвае. Это наиболее экологичный вид общественного транспорта, который способствуют снижению загрязнения воздуха, так как работают на чистой электрической энергии», — отметил директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов.

Не менее запоминающимися в перерывах между периодами и во время матча стали экобаскетбол, экохоккей, экофутбол и экогастросоревнования. Победители розыгрышей получили заряд положительных эмоций и памятные подарки: джерси и баскетбольные мячи из переработанного пластика, футбольные мячи из пластика, подлежащего переработке, а также фирменные шайбы и плакаты с автографами любимой команды.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»





«Для СИБУРа важно, чтобы сотрудники и горожане жили в благоприятной среде, а Нижнекамск развивался и процветал», — заявил в разговоре с корреспондентом издания «Реальное время» руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков.

Он подчеркнул, что СИБУР делает все возможное для повышения качества жизни в регионе. «Нижнекамскнефтехим» при строительстве новых проектов внедряет лучшие мировые практики, использует последние технические решения при реконструкции действующих производств. Для сохранения благоприятной экологической обстановки СИБУР высадил на территории Нижнекамского района больше полумиллиона саженцев — это практически новый лес.

В реку Каму выпустили 400 тыс. мальков стерляди, за пять лет здесь обретет свой дом миллион мальков стерляди. В школах Нижнекамска установили фандоматы для сбора пластиковых бутылок. На базе Детского эколого-биологического центра открыли мастерскую ресайклинга. Здесь за два года из 6 тыс. пластиковых крышек сделали 2 тыс. уникальных брелоков. Только за прошлый год сотрудники НКНХ провели экоуроки для тысячи школьников.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Во время экоматча между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа еще раз напомнили горожанам об ответственном отношении к окружающей среде, о том, что каждая пластиковая бутылка, отправленная на переработку, может еще не раз получить вторую жизнь.