Болельщик, которому сломали палец на матче «Рубина», посетил тренировку основной команды

Болельщик «Рубина» Тимур Хайрутдинов, которому стюарды сломали палец во время игры первого тура Первой лиги против «Родины» (2:0), посетил тренировку основной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Тимур посещает матчи "Рубина" уже на протяжении 20 лет», – говорится в заявлении.

Памятную футболку в руки Хайрутдинова вручил лично главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Напомним, инцидент произошел по ходу второго тайма. Во время игры на трибунах фанатского сектора произошла потасовка, в результате которой стюарды сломали болельщику палец. В сопровождении сотрудников полиции он был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс, а чуть позже был арестован на сутки за нарушение правопорядка.

Сообщалось, что Хайрутдинов случайно сел не на свой сектор и хотел покинуть его, но встретил сопротивление со стороны стюардов. Чуть позже стало известно, что ему запретили посещать футбольные матчи «Рубина» ближайшие полгода.