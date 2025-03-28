«Болела спина, а обнаружили рак»: что такое миелома, как ее лечат и как с ней живут

Миелома – на сегодня болезнь неизлечимая, тем не менее при правильном лечении люди с таким диагнозом живут долгие годы и радуются жизни. Об особенностях коварного заболевания и неустанном труде врачей, которые борются с опухолью, «Татар-информ» рассказывает в Международный день действий против миеломы, который отмечается сегодня, 28 марта.





Врач-онколог, заведующая отделением химиотерапии №2 Республиканского клинического онкодиспансера МЗ РТ Гульнара Хусаинова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Миелома неизлечима, но ее можно контролировать»

Миеломная болезнь – злокачественная опухоль, состоящая из плазматических клеток. Ее относят к хроническим заболеваниям – несмотря на терапию, она будет давать знать о себе.

«Чаще всего пациенты приходят с жалобами на боли в костях, пояснице. Человек может не обращать внимания на боль и не ходить к врачам, он может долго лечиться у остеопата, травматолога. На компьютерной томографии выявляется поражение костей. И тогда пациента уже направляют к гематологу, онкологу», – сказала врач-онколог, заведующая отделением химиотерапии №2 Республиканского клинического онкодиспансера МЗ РТ Гульнара Хусаинова.

Кроме костей миелома может поражать и почки, могут появиться «шишки» мягких тканей – плазмоцитомы. По словам врача, нарушение происходит на уровне стволовой клетки. Предрасположенности к миеломе нет, это не наследственное заболевание.

В основном миеломе подвержены люди старше 60 лет. Однако, по словам врача, болезнь молодеет. Заболевания, при которых избыточно вырабатываются плазматические клетки, к коим относится миелома, меняют свою структуру, и во врачебной практике уже встречаются 40-летние пациенты. Их не так много, но они есть.

«Мы считаем, что миелома неизлечима. Однако ее можно контролировать, достигать глубокой ремиссии, то есть улучшения состояния больного. Если мы даем в первой линии хорошую терапию, то последующие линии терапии могут быть через несколько лет. Чем больше светлые промежутки между рецидивами, тем больше эффект. У нас есть пациенты, которые находятся под наблюдением более 10-15 лет. Мы контролируем болезнь, не даем ей взять верх», – рассказала онколог.

Врач рассказала об одном из продолжительных случаев борьбы с опухолью. Мужчина заболел миеломой еще в 2011 году. Он прошел химиотерапию, аутотрансплантацию стволовых клеток. При очередном рецидиве была назначена таблетированная таргетная терапия. Если миелома прогрессировала, врачи корректировали лечение, мешая ей развиться. Сегодня пациенту 50 лет, он периодически обследуется в Республиканском онкодиспансере, качество его жизни, по словам врача, не страдает. Он работает, имеет семью.

Миеломная болезнь – злокачественная опухоль, состоящая из плазматических клеток Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обнаружить опухоль может простой анализ крови»

Лечение опухолей шагнуло далеко вперед. Помимо лучевой терапии и классической химиотерапии сегодня в медицинском арсенале есть таргетное лечение. Специально разработанные препараты убивают непосредственно клетки-клоны, которые формируются в процессе болезни. Здоровым тканям, как в случае с химиотерапией, вред не наносится.

Врачи посылают образцы костного мозга и крови пациента на цитогенетическое исследование. В зависимости от результатов можно выявить степень риска.

«Есть случаи так называемой тлеющей миеломы, которая еще не подошла к моменту лечения. Мы применяем терапию ‘’наблюдай и жди’’. Смысла хвататься за лечение сразу в таком случае нет, но мы предупреждаем пациентов: все равно начнем лечить вас. Мы хотим победить болезнь, а она не хочет уходить. Опухолевая клетка – живой организм, который старается выжить всеми путями», – рассказала Гульнара Хусаинова.

Перспективы борьбы с миеломой позитивны. В РКБ с прошлого года пациентам с миеломой проводятся трансплантации собственных стволовых клеток. Разрабатываются новые методы лечения. Врачи ожидают, что в нашу жизнь войдет терапия, которая заставит собственные иммунные клетки организма работать и бить опухоли. Это называется технологией CAR-T. У пациента берут кровь из вены, выделяют из нее T-клетки, модифицируют их в лаборатории так, чтобы они распознавали и атаковали нужный белок. Затем эти лимфоциты вводят назад в организм, и они работают как «живое лекарство». В Россию этот метод только приходит, проводятся клинические испытания.

Заболеваемость растет, но это связано с ростом продолжительности жизни и с тем, что люди стали внимательнее относиться к здоровью, чаще ходят к врачам. Выросла и пятилетняя выживаемость – все больше и больше пациентов перешагивают пятилетний барьер после постановки диагноза «миелома».

«Все пациенты должны находиться под постоянным контролем. У них есть график обследований после терапии. Тем же, кто не столкнулся с миеломой, я рекомендую обязательно проходить диспансеризацию. Это важно. В ходе диспансеризации онкологических заболеваний выявляют много. Там есть общий анализ крови, по этому простому, казалось бы, анализу можно выявить угрозу и спасти человека от смерти», – подчеркнула специалист.

В РКБ с прошлого года пациентам с миеломой проводятся трансплантации собственных стволовых клеток Фото: © «Татар-информ»

«Болезнь изменила мою жизнь – теперь смотрю на мир иначе»

71-летняя жительница Казани Надежда Лычева приехала в РКОД на плановую проверку. Уже восемь лет она живет с диагнозом «миелома». Периодически тот или иной препарат перестает сдерживать заболевание, но пациентка не падает духом, ведь врачи оперативно корректируют терапию.

«У меня была сестра-близнец. Она жила в Салехарде и сильно болела. Местные врачи поставили диагноз ‘’межреберная невралгия’’. Я посоветовала ей поехать в Казань на обследование. В 16-й горбольнице ей поставили диагноз ‘’миелома’’ и начали лечить. Я ходила с ней по врачам и решила провериться сама. К этому моменту я испытывала некий дискомфорт: сильно болела спина, скакали мои показатели крови. Я связывала это со сколиозом. В итоге мне тоже поставили диагноз ‘’миелома’’, это был 2017 год», – рассказала Надежда Лычева.

Сестру Надежды казанские врачи поставили на ноги, она уехала в Салехард, но через полтора года ее, увы, не стало.

«Когда мне диагноз поставили, поначалу паниковала. Однако в интернете ничего о болезни читать не стала – решила, что так только голову себе забью, доверилась врачам», – сказала пациентка.

Женщина прошла множество сеансов химиотерапии. Организм реагировал по-разному, иногда чувствовала себя очень плохо, но врачи упорно боролись за ее здоровье.

В ГКБ №16 пациентке вводили препарат, который очень хорошо помогал, потом он закончился, купить его не представлялось возможным из-за огромной стоимости. К счастью, в РКОДе этот медикамент нашли.

«В ноябре 2023 года я попала в РКОД. Через год миелома начала брать верх, чудодейственное лекарство перестало помогать. Мне предложили участвовать в клинических испытаниях нового препарата. Я долго колебалась, эксперимент все-таки, но потом решила участвовать. Сейчас раз в неделю я прихожу в диспансер, сдаю анализы, мне вводят препарат и наблюдают сутки. К слову, после первой инъекции боль ушла сразу. Результат неожиданный и положительный», – сказала Надежда Лычева.

Надежда Николаевна чувствует себя хорошо, живет обычной жизнью. В прошлом она преподаватель русского языка и сейчас помогает по учебе внукам друзей.

«Болезнь изменила мою жизнь. Теперь смотрю на мир иначе: не обращаю внимание на мелочи, не суечусь, пропала гордыня, многое прощаю, не обижаюсь. На лечение возлагаю большие надежды. Наши врачи самоотверженно выполняют свою работу, контролируют мое состояние, звонят, пишут, даже когда я дома. Я им очень благодарна», – поделилась Надежда Лычева.

По данным Республиканского онкодиспансера, сегодня в Татарстане на учете с диагнозом «миелома» состоят 660 человек. За 2024 год заболело 184 человека – 101 женщина и 75 мужчин.