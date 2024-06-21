Болеет за «Ак Барс», совершает намаз: жительнице Татарстана исполнилось 100 лет

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Жительница села Вольный Стан Буинского района Хуршитбану Исхакова отметила 100-летний юбилей. В окружении детей, внуков, правнуков она принимала поздравления. Именинницу поздравил глава муниципалитета Ранис Камартдинов. Руководитель также вручил поздравления от имени Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Как и у большинства людей старшего поколения, у Хуршитбану Гайнулловны позади большой и трудный жизненный путь. Он пройден с честью и достоинством. Она обычная труженица, испытавшая на своем веку и радости, и горести.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Ее судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжелые годы. В непростое предвоенное время проходило ее детство, юность, пора взросления.

«Мама работала всю жизнь в колхозе, за сезон пропалывала до пяти гектаров сахарной свеклы, убирала горох на полях, ее работу руководство показывало примером», — рассказала дочь юбиляра Минназима Гайфуллина.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Хуршитбану Исхакова и сегодня чувствует себя бодро, не пропускает намаз, передвигается при помощи ходунков и является заядлым болельщиком хоккейного клуба «Ак Барс». Дочери говорят, что она не пропускает ни одной игры и всегда молится, чтобы ее любимые хоккеисты выиграли.

«Мама очень любит хоккей, всегда болеет за наших, всегда в курсе всех событий: читает газеты и смотрит новости», — продолжает рассказ дочь именинницы.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

У Хуршидбану Гайнулловны пятеро детей, 11 внуков и 12 правнуков. Она и сегодня остается самой уважаемой жительницей села Вольный Стан. Провожая гостей, она пригласила всех на свой 105-летний юбилей.