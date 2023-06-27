Более восьми тысяч школьников Татарстана приняли участие в «уроках честности»

Более 250 антикоррупционных мероприятий, организованных в игровой форме – викторин, квестов, квизов и иных конкурсов – прошли за минувшие три недели в школьных лагерях Татарстан. В них приняли участие порядка восьми тысяч детей и подростков.

Общей целью мероприятий является воспитание у детей и подростков таких качеств как честность, добросовестность, ответственность и справедливость, а также просвещение учащихся в области противодействия коррупции.

Так, одна из встреч прошла в пришкольном лагере «Солнышко» в Алькеевском районе республики. Дети посмотрели видеоролик о вреде коррупции, ребята обсудили вопросы честности и справедливости. Они согласились с тезисом «что делается скрыто, в конце концов выйдет на свет», а также рисовали и собирали пазлы. В завершение мероприятия каждый из участников получил «Эликсир от коррупции» с фруктовым вкусом.

В Лениногорском районе беседы, квесты и конкурсы, направленные на формирование непринятия коррупции, были организованы и проведены в четырех пришкольных лагерях. Уроки честности получили более 80 учащихся, отдыхающих в пришкольных лагерях. Например, в школе №6 провели игру, где были разыграны сцены из народных сказок, показывающие важность честности, порядочности и уважения к законам, а также формирующие негативное отношение к коррупционному поведению.

Интеллектуальная игра «Фокус на честность» прошла в лагере «Ровесник». Ребята, выполняя задания, показали свои знания о коррупции, подготовили агитационные плакаты антикоррупционной направленности. В завершении игры победители были награждены дипломами и памятными подарками.

Аналогичные мероприятия также прошли в Азнакаевском, Атнинском, Балтасинском, Бугульминском, Рыбно-Слободском и ряде других муниципальных районов Татарстана.

Старт активной работе с молодежью дан с началом летнего периода при поддержке Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, других органов государственной власти. Антикоррупционную работу проводят представители органов местного самоуправления и активисты молодежных организаций. Основными участниками мероприятий являются школьники, отдыхающие в оздоровительных и пришкольных летних лагерях.