Более восьми тысяч AI-фильмов соберут в столице Казахстана на AAIFF 2026

Более восьми тысяч фильмов из 125 стран поступили на международный конкурс Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), который пройдет в Астане в октябре, передает Kazinform.

Общий хронометраж представленных работ превысил 100 тысяч минут, а совокупный фонд фестиваля составил 2 млн долларов. Об этом на брифинге в Астане сообщили сооснователи фестиваля Алмаз Жали и Айзат Кусаинов.

Прием заявок завершился в начале сентября. Всего организаторы получили 8 067 работ, авторами которых стали 4 756 уникальных креаторов.

Основную тему фестиваля The Future Worth Living In («Будущее, в котором стоит жить») выбрали для 3 138 фильмов. Еще 4 929 работ поступили в открытую конкурсную программу без ограничений по тематике.

Больше всего заявок пришло из США – 1 395 работ. Казахстан представил 829 фильмов, Индия – 702, Китай – 550, Южная Корея – 349. В десятку стран-лидеров также вошли Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Организаторы отмечают, что участники использовали искусственный интеллект не только для создания визуального контента, но и экспериментировали с жанрами, драматургией и построением кинематографических миров. Самая продолжительная работа, представленная на конкурсе, длится 4 часа 3 минуты. В одной из работ автор объединил сразу пять самостоятельных вселенных.

«Еще несколько месяцев назад мы только запускали международный конкурс, а сегодня получили более восьми тысяч работ из 125 стран. Причем это уже не отдельные AI-эксперименты — мы видим полноценные фильмы, сложные истории, персонажей и целые вселенные. Такой масштаб показывает, насколько быстро развивается AI-кино. И сегодня именно в Астане мы собираем одно из самых больших международных сообществ авторов этого нового направления», – отметил сооснователь фестиваля и председатель совета AAIFF Алмаз Жали.

В числе участников – как начинающие режиссеры и независимые команды, так и представители международной AI-креативной индустрии. Свои работы, в частности, представили AI-продакшн The DOR Brothers с аудиторией более 370 тысяч подписчиков, проект Gossip Goblin режиссера Zack London, а также Robert Gaudette, чьи работы ранее были представлены и отмечены на международных кинофестивалях.

Всего конкурсная программа охватывает 19 жанров. При этом, по предварительным подсчетам организаторов, участники потратили более 4 млн долларов на использование свыше 80 генеративных моделей. Среди наиболее востребованных – Suno AI, Seedance 2.5, Kling, Wan 2.6, GPT Image 2 и ElevenLabs.

Призовой фонд фестиваля составляет 1 млн 750 тысяч долларов — он предусмотрен для основной тематической программы, еще 250 тысяч долларов распределят в открытой секции по пяти номинациям: «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция». Все представленные фильмы проходят обязательную проверку на плагиат.

Еще 1 млн долларов организаторы предусмотрели в качестве инвестиционного капитала для перспективных AI-команд. Средства предоставил предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z) и основатель The Network School.

«Мы хотим, чтобы сильные проекты получили продолжение после фестиваля. Поэтому помимо призового фонда предусмотрен отдельный инвестиционный капитал. Он позволит авторам продолжить производство, масштабировать проекты и развивать их уже из Казахстана. Для этого отобранные команды смогут стать участниками Astana Hub», – сказал сооснователь и креативный директор AAIFF Айзат Кусаинов.

В состав жюри вошли представители киноиндустрии, AI-сектора, технологий и инвестиционной сферы. Среди них – бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, Баладжи Сринивасан и представитель BytePlus.

Astana AI Film Festival пройдет с 1 по 3 октября в рамках AI Month – месяца мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Финалисты впервые представят AI-фильмы зрителям на большом экране в одном из кинотеатров Астаны. Помимо кинопоказов, программа включает деловые сессии, панельные дискуссии и мастер-классы для авторов и представителей индустрии. Церемония награждения и объявление победителей состоятся 3 октября.

Напомним, Глава государства, анонсируя проведение Astana AI Film Festival, отметил, что «это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии».