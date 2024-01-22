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Более тысячи жителей Татарстана за год приобрели жилье по сельской ипотеке
Более тысячи жителей Татарстана в прошлом году приобрели жилье по льготной сельской ипотеке. На эти цели были выданы кредиты на общую сумму 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Объем финансирования за прошлый год стал максимальным по сравнению с другими периодами. В 2023 году для приобретения недвижимости в Татарстане максимальный размер кредита был увеличен вдвое — до 6 млн рублей, а при одновременном оформлении ипотеки обоими супругами — до 12 млн рублей», — отметили в министерстве.
Кроме того, возобновилось финансирование покупки квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей. Такие квартиры татарстанцы приобретали в Арске, Буинске, Кукморе и Муслюмово.
Всего за время действия соципотеки, с весны 2020 года, в Татарстане поддержку в объеме 11,1 млрд рублей получили более 4,2 тыс. семей.
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