Более тысячи жителей Татарстана за год приобрели жилье по сельской ипотеке

Более тысячи жителей Татарстана в прошлом году приобрели жилье по льготной сельской ипотеке. На эти цели были выданы кредиты на общую сумму 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Объем финансирования за прошлый год стал максимальным по сравнению с другими периодами. В 2023 году для приобретения недвижимости в Татарстане максимальный размер кредита был увеличен вдвое — до 6 млн рублей, а при одновременном оформлении ипотеки обоими супругами — до 12 млн рублей», — отметили в министерстве.

Кроме того, возобновилось финансирование покупки квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей. Такие квартиры татарстанцы приобретали в Арске, Буинске, Кукморе и Муслюмово.

Всего за время действия соципотеки, с весны 2020 года, в Татарстане поддержку в объеме 11,1 млрд рублей получили более 4,2 тыс. семей.