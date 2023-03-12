В Казани прошел финал чемпионата ПФО по фитнес-аэробике

Сегодня в казанском КСК «КАИ Олимп» состоялся финал чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по фитнес-аэробике. Соревнования являются контрольным стартом перед всероссийским чемпионатом в Москве, куда победители отправятся в начале апреля.

Масштабный турнир проходил два дня и объединил более тысячи молодых спортсменов из Самарской, Нижегородской, Пензенской и Оренбургской областей, а также Республики Татарстан, Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. От нашей республики на участие было заявлено 24 команды. Спортивные коллективы оценивали 36 судей всероссийской и первой категории, в том числе и главный тренер Федерации фитнес-аэробики России Галина Замыцкова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В церемонии открытия соревнований приняла участие президент Федерации фитнес-аэробики РТ Лариса Маслова.

«Мы набрали огромное количество сильнейших команд, сегодня с нами более тысячи спортсменов. Вчерашние соревнования проводились с семи утра и до одиннадцати ночи, а общее количество команд насчитывает 168. Утром и днем борьбу вели девочки 8-10 лет, затем за ними вышли юноши и девушки 11-13 лет, потом юниоры 14-16 лет и наконец самые взрослые — от 17 лет. Хочу выразить благодарность родителям, судьям и тренерам, которые помогали нашим бойцам, поддерживали и находились рядом», — сказала она.

Маслова отметила, что ранее столица республики уже принимала соревнования регионального и всероссийского уровня. Кроме того, в следующем году Федерация фитнес-аэробики Татарстана планирует выйти на новый уровень и принять масштабные международные старты.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Она объяснила, что судейская бригада состояла из специалистов по технике и артистизму. По технике спортсмены оценивались по четырем критериям: интенсивность танца, сложность выполнения элементов, разнообразие номера и качество исполнения. По артистизму — хореография, презентация, синхронность выполнения и музыкальная интерпретация. Затем жюри выставляло оценки по десятибалльной шкале.

«Это большой спортивный праздник, который объединил в себе множество юных и талантливых людей. Мероприятие является контрольным шагом перед началом самого масштабного и востребованного в 2023 году сезона — первенства России, к которому мы активно готовимся. Республика Татарстан очень дисциплинированна, для наших участников все организовано на высшем уровне. Вместе мы можем встречать наших спортсменов, можем радоваться за них, а они, в свою очередь, показывать умения, навыки и творчество», — сказала Галина Замыцкова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Праздник открыли танцевальные коллективы из Казани. Так, перед гостями выступила хореографическая студия «Алишевец» с русскими стилизованным танцем «Душа полна любви» и номером «Легенда Идель». Затем команды были награждены кубками, каждый участник удостоился медали, диплома и памятного подарка.



После завершения церемонии награждении для спортивных судей и тренеров организаторы провели воркшопы по новым дисциплинам фитнес-аэробики: «степ-дуэт», «степ-трио», «степ-квадро», по спортивной аэробике версии FISAF, а также по дисциплинам «хип-хоп».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Организаторами турнира являются Министерство спорта РФ, Министерство спорта РТ, Федерация фитнес-аэробики России, Федерация фитнес-аэробики РТ. Мероприятие проводилось при поддержке Фонда президентских

грантов Российской Федерации.