Происшествия 8 мая 2026 17:26

Более тысячи возгораний сухой травы предотвратили сотрудники МЧС в РТ

1 230 случаев возгорания сухой травы и мусора предотвращено сотрудниками МЧС в течение особого противопожарного режима, действующего в Татарстане с 25 апреля по 11 мая. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, с 25 апреля проведены 3818 выездных обследований территорий, в том числе: 2358 патрулирований территорий населенных пунктов; 452 обследования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 846 обследований земельных участков; 162 обследования мест массового отдыха граждан.

