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СВО 15 ноября 2024 14:50

Более тысячи ветеранов СВО подали заявки на программу «Время героев»

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За первые часы с начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» уже более тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки.

Вчера прошло заседание Общественного совета программы, где объявили о начале второго потока обучения и подведены итоги первого потока.

Уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области. В ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы.

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