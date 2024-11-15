Более тысячи ветеранов СВО подали заявки на программу «Время героев»

За первые часы с начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» уже более тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки.



Вчера прошло заседание Общественного совета программы, где объявили о начале второго потока обучения и подведены итоги первого потока.



Уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области. В ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы.