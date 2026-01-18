Более тысячи ветеранов блокадного Ленинграда получили дополнительную пенсию

Социальный фонд России назначил дополнительную пенсию более чем тысяче ветеранов, которые имеют знак «Житель блокадного Ленинграда». Об этом сообщает РИА Новости.

С октября 2025 года статус «Жителя блокадного Ленинграда» присваивается в упрощенном порядке, без учета продолжительности пребывания в условиях блокады. В фонде отметили, что это позволило большему числу граждан получить право на различные льготы, в том числе на дополнительную пенсию.

В пресс-службе уточнили, что пенсия по инвалидности, назначенная помимо страховой пенсии по старости, была оформлена ветеранам индивидуально в отделениях Социального фонда, при этом ветеранам не пришлось обращаться самостоятельно.

Кроме того, ветераны-блокадники получают ежемесячные денежные выплаты в соответствии с федеральным законом о ветеранах, а также дополнительное материальное обеспечение по указу президента.

С учетом всех выплат средний доход ветеранов-блокадников в октябре 2025 года составил более 59 тысяч рублей в месяц. В 2025 году выплаты увеличились почти на 7 тысяч рублей благодаря индексациям. В январе 2026 года была проведена индексация страховых пенсий жителей блокадного Ленинграда, а в феврале планируется рост размера социальной ежемесячной денежной выплаты.