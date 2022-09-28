За сутки 637 жителей Татарстана заразились коронавирусом

С начала недели заболеваемость коронавирусом в Татарстане снижается. За сутки в республике Covid-19 заразилось 637 человек по сравнению с 641 накануне. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 81 пациенту, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 76 человек. В то же время полностью поправились 1094 татарстанца, тогда как за минувший день выздоровели 986 человек.

Число официально признанных летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось — 2004.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразилось 178 687 человек. Полную вакцинацию прошли 2 482 548 татарстанцев.