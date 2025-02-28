Более тысячи татарстанцев стали участниками акции «Нашим героям»

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

В акции «Нашим героям», которая была запущена в преддверии Дня защитника Отечества, приняли участие более тысячи человек со всего Татарстана. Это в том числе молодожены, юбиляры семейной жизни, получившие паспорта юные татарстанцы и другие. Об этом сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.

Участники акции подписали письма-открытки бойцам, которые сегодня находятся на линии фронта, поздравили их с праздником и выразили благодарность за преданность и смелость.

«Сегодня наши доблестные земляки – отцы, сыновья, братья – сражаются на страже нашего мира, спокойствия и будущего», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

Акция «Нашим героям» стала выражением признательности за преданность и отвагу бойцов СВО, защищающих Родину. Цель проекта – оказать духовную и моральную поддержку военнослужащим. По словам организаторов, акция нашла отклик у жителей республики и переросла в сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Молодожены, в том числе после торжественных регистраций брака, посещают центры сбора помощи, встречаются с волонтерами и бойцами, приехавшими в отпуск.

«Молодожены также остаются верными традиции возложения цветов к Вечному огню и памятникам погибших солдат в день своего бракосочетания. Это показатель сплоченности, веры в доброту и победу», – отметили организаторы.