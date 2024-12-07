Более тысячи татарстанцев приняли участие в ежегодной партийной акции «Коробка храбрости»

фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Более тысячи жителей Татарстана поучаствовали в ежегодной акции «Коробка храбрости». В этом году акция побывала во всех районах республики, рассказала председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Захарова. В общей сложности по всей стране «Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении.

Проект реализуется «Единой Россией» и Сторонниками партии уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране. Инициатива направлена на поддержку детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба партии.

«Сто точек сбора работали по всему Татарстану, чтобы порадовать как можно большее количество малышей, сражающихся с недугом. «Коробки храбрости», куда несли игрушки, стояли в местных отделениях «Единой России», магазинах, офисах компаний. Все собранные подарки передали в детские лечебные учреждения», - уточнила Захарова.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал «Коробку храбрости» значимым проектом.

«Коробка храбрости» - большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей - поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди», - сказал он.

Спикер также добавил, что увеличение участников проекта дает стимул наращивать количество площадок для его проведения.

«То, что каждый год количество участников нашей акции растёт, делает её по-настоящему народной. Нам это даёт дополнительный стимул увеличивать количество площадок для проведения «Коробки храбрости», вовлекать в неё ещё больше людей. Это история не только про детей, но и про нас, взрослых, которые при помощи одного простого «подарить игрушку» становятся участниками социально важного проекта», - подчеркнул он.

В этом году количество точек сбора игрушек для ребят, проходящих лечение в больницах и хосписах, превысило 2,8 тысячи. Основные площадки разместили в региональных приёмных и штабах общественной поддержки «Единой России».

«Эта трогательная акция напоминает нам о важности сострадания и поддержки. Каждая игрушка из “Коробки храбрости” не просто радует ребёнка, помогает перенести сложное, зачастую, болезненное лечение, но служит маленьким символом силы и надежды. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию и помог детям», – отметила председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Она привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

«Мы, врачи, знаем, как важно создавать позитивные моменты в сложный период лечения. Эта акция — пример того, как простые, но искренние жесты способны приносить радость и укреплять дух маленьких пациентов», - сказал научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев.