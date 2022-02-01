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Происшествия
1 февраля 2022  17:22
Павел Климчак

Более тысячи штрафов за нарушение ПДД выписано таксистам в Казани с начала этого года

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Госавтоинспекция Казани обеспокоена ростом ДТП с участием такси в городе. В связи с этим автоинспекторы начали проводить ежедневные рейды на водителей такси: стражи порядка проверяют неисправности автомобиля, наличие у водителя всех необходимых документов, прохождение техосмотра и тому подобное.

«С начала текущего года в ходе проведенных мероприятий было проверено более 1500 автомобилей такси. За нарушение ПДД в отношении водителей составлено более 1000 административных материалов. За нарушения ПДД, при которых предусмотрено запрещение эксплуатации транспортных средств, на специализированные стоянки было помещено более 50 транспортных средств», – сообщил начальник отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции Казани Павел Назаров.

 

Фото: Госавтоинспекция Казани

Ежедневные проверки водителей такси продолжатся и в дальнейшем.

Если вы стали очевидцем того, как таксист нарушает ПДД, Госавтоинспекция Казани просит вас сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД.

#такси #рейд гибдд
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