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СВО 10 февраля 2025 16:40

Более тысячи пар теплых носков для бойцов СВО изготовили в Высокогорском районе РТ

Более тысячи пар теплых носков для бойцов СВО изготовили в Высокогорском районе РТ

К изготовлению теплых вещей для бойцов СВО присоединились активисты Большебитаманского первичного отделения партии.

«Неравнодушными сельчанками движет искреннее желание поддержать ребят, передать вместе с носками тепло домашнего уюта и любовь. Они стараются сделать что-то нужное и полезное своими руками, чтобы порадовать солдат», – рассказала руководитель депутатской группы партии «Единая Россия» Большебитаманского сельского поселения, глава СП Гульгена Сафина.

Она отметила, что на вязании их добрые дела не заканчиваются. Также сельчанки готовят домашнюю лапшу, чак-чак, соленья, плетут маскировочные сети, собирают овощи на сухие супы для бойцов СВО.

Подготовленную помощь передают вместе с гуманитарным грузом из района.

«До начала спецоперации мы вязали носки и варежки для воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната. Сегодня наша главная задача – поддержка бойцов. Откликнулись очень многие: жители сел Чирша и Казаклар, деревни Ювас», – рассказала участница акции Раиля Валиуллина.

Активисток поддерживают и местные единороссы. Например, депутат Большебитаманского сельского поселения Шаукат Вахитов выделил средства на закупку необходимых для вязания материалов и инструментов.

Напомним, акция «Единой России» «Тепло для Героя» проходит с 3 по 23 февраля.

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