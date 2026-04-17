Более тысячи номеров представили участники «Созвездия-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Итоги Суперфинала ежегодного открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2026» подвели в Казани в КСК КФУ «УНИКС». Участников приветствовали представители органов власти, сферы культуры, образования и общественных организаций.

Среди гостей были исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Татарстана, заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар Нурия Хашимова, заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Дмитрий Хвостиков и заместитель исполнительного секретаря Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Аркадий Семенычев.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что фестиваль стал итогом большой совместной работы участников, их наставников, родителей, жюри и организаторов. Он поблагодарил глав муниципалитетов и руководителей предприятий, которые поддерживают проект, и подчеркнул, что фестиваль многие годы развивается благодаря вниманию Раиса республики Рустама Минниханова.

Суперфинал проходил с 11 по 15 апреля. За победу боролись более 5,5 тысячи участников, представивших свыше тысячи номеров в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Конферанс». Аркадий Семенычев подчеркнул, что в финал вышли представители всех муниципальных образований республики, и каждый из них достойно представил свою территорию. По его словам, участники продолжат прославлять свои районы и Татарстан своим творчеством.

Помимо участников из Татарстана, в конкурсе выступили артисты из Самары, Твери и Челябинска. Завершился Суперфинал трехчасовым гала-концертом, где объявили призеров: ими стали 158 участников и коллективов. Главная интрига – имя обладателя Гран-при – будет раскрыта 23 апреля в КРК «Пирамида» на финальном мероприятии фестиваля.

Всего к сезону юные артисты подготовили более 2,5 тысячи номеров. В Год воинской и трудовой доблести основной темой выступлений стали подвиги защитников Отечества и самоотверженность тружеников тыла разных поколений. Дамир Натфуллин отметил, что «Созвездие-Йолдызлык» отражает значимые события и служит инструментом вовлечения молодежи в культурную и общественную жизнь, помогая знакомиться с историей и традициями.

Владислав Усанов назвал фестиваль одним из самых масштабных в стране и подчеркнул, что он представляет собой целую систему поддержки талантов. По его словам, участники получают возможность развиваться через мастер-классы ведущих деятелей искусства, государственные стипендии, обучение в профильных вузах и участие в творческих сменах.

Он также отметил, что этот опыт Татарстана используется на федеральном уровне: в частности, творческая составляющая проекта «Молодежь и дети», запущенного по поручению Президента России Владимира Путина, во многом опирается на практики фестиваля.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» считается одним из ключевых проектов молодежной политики Татарстана и проходит под патронажем Раиса республики Рустама Минниханова, а также под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Это первый молодежный проект в республике, получивший такую высокую оценку.