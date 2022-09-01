Более тысячи молодых учителей начнут работать в школах Татарстана в новом учебном году

Более тысячи молодых учителей придут работать в школы Татарстана в новом учебном году, в том числе около 400 педагогов – в образовательные учреждения Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В республике осуществляют деятельность 1 414 школ. В этом году предусмотрено строительство 11 школ и пяти детских садов», – рассказали в пресс-службе.

По федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» обновляется материально-техническая база 117 сельских школ. Кроме того, по этому же проекту современное оборудование получат две школы для детей с ОВЗ.

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» отремонтированы спортивные залы сельских школ в двух районах республики.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.