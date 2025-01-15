Более тысячи мероприятий и поддержка детей: Минтруд РТ подвел итоги Года семьи

В Татарстане поддержка семей выстроена на системной основе. В первую очередь она направлена на поддержку многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщила сегодня на заседании коллегии Минтруда РТ в Казани руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«2024 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. Он запомнился тысячей разных мероприятий с участием семей», — напомнила она.

На Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» в прошлом году нашу республику представила трудовая династия — многодетная семья Гайфуллиных-Сафиных, общий стаж работы членов которой в ПАО «КАМАЗ» составляет 279 лет. Шесть татарстанских семей стали финалистами конкурса «Это у нас семейное». Семья Шайхайдаровых из Камско-Устьинского района победила в номинации «Сельская семья» всероссийского конкурса «Семья года».

Республика Татарстан участвовала во всероссийском проекте «Большие семейные выходные» и в проекте «Семейная осень». Всего было организовано более тысячи мероприятий с участием более 50 тыс. семей.

В Татарстане действует развитая система мер социальной поддержки, включающая федеральные и республиканские меры. Помощь государства получают свыше 1 млн человек.

«Некоторые факты: 233 тыс. детей до 17 лет получили пособия, 6 тыс. детей были обеспечены специальным детским молочным питанием, более 2 тыс. детей получили комплекты новорожденных. Эта поддержка в этом году будет продолжена», — сказала Зарипова.