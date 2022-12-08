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Ру Тат
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Происшествия
8 декабря 2022  15:13
Елена Саляхова

Более тысячи коррупционных преступлений выявили в Татарстане за 2022 год

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Более тысячи коррупционных преступлений было выявлено в Татарстане с начала 2022 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов

Половина коррупционных преступлений связаны со взятками – это более пятисот случаев. Средний размер взятки составил 180 тысяч рублей, уточнил Усманов. 

Он добавил, что чаще всего на коррупционных преступлениях попадаются в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамском районе.

#коррупция #взятки
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