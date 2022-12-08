Более тысячи коррупционных преступлений выявили в Татарстане за 2022 год

Более тысячи коррупционных преступлений было выявлено в Татарстане с начала 2022 года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

Половина коррупционных преступлений связаны со взятками – это более пятисот случаев. Средний размер взятки составил 180 тысяч рублей, уточнил Усманов.

Он добавил, что чаще всего на коррупционных преступлениях попадаются в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамском районе.