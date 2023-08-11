Более тысячи книг собрали татарстанцы для жителей ЛНР

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» продолжает сбор литературы для школьных библиотек подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное.

«Сбор помощи для Лисичанска и Рубежного продолжается. Ждем всех желающих помочь по адресу: Горького, 12 — в гуманитарном штабе „Мы вместе“, который был создан при поддержке татарстанского регионального отделения партии и „Молодой Гвардии Единой России“, по будням с 9:00 до 18:00. Планируется, что отправка книг в ЛНР состоится в конце августа», — рассказал руководитель татарстанского отделения молодогвардейцев Руслан Шигабуддинов.

Также он отметил, что на сегодняшний день в Лисичанске и Рубежном есть острый дефицит русскоязычной литературы. По разным оценкам, украинскими властями в ходе «дерусификации библиотек» было уничтожено около 11 миллионов книг.

В Казани сбор литературы стартовал 9 августа. В акции уже приняли активное участие Управление Росреестра по Республике Татарстан, Республиканская юношеская библиотека, Центральная библиотека Казани, «Государственный архив Республики Татарстан» и Казанский государственный медицинский университет.