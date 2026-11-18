В образовательных организациях Казани работают 59 кружков по искусственному интеллекту, в которых занимаются более 1 тыс. школьников. Ребята учатся пользоваться текстовыми и графическими нейросетями, составлять запросы, проверять достоверность ответов и создавать собственные проекты, сообщает мэрия Казани.

Занятия проходят на базе 44 городских школ. Программы различаются в зависимости от возраста школьников и выбранного педагогами направления. В младших классах дети знакомятся с основами цифровой грамотности, алгоритмами и принципами работы нейросетей. Ученики среднего звена осваивают текстовые модели, учатся формулировать запросы и создавать изображения. Старшеклассники изучают более сложные инструменты: анализ данных, программирование, компьютерное зрение, работу с ИИ-ассистентами и вопросы цифровой безопасности.

Одно из наиболее востребованных направлений – промптинг, то есть умение правильно формулировать запросы для нейросети. Школьники учатся задавать контекст, обозначать задачу и уточнять условия, чтобы получать более точные ответы. При этом составление эффективных запросов остается одной из самых сложных тем: для этого необходимо четко сформулировать собственную мысль и последовательно изложить требования.

На занятиях дети также генерируют изображения, создают тексты и сценарии, разрабатывают персонажей и работают над проектами. Например, в Советском районе школьники подготовили виртуальные монологи памятников и осваивали визуальное программирование. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ребята знакомились с компьютерным зрением, создавали детекторы эмоций и классификаторы мусора, а также пробовали запускать чат-ботов в социальной сети «ВКонтакте». В Вахитовском и Приволжском районах нейросети использовали в том числе для подготовки к ЕГЭ и создания медиапроектов.

В Кировском и Московском районах педагоги применяли игровые форматы: школьники пробовали себя в роли программистов, обучали собственные модели и сравнивали ответы разных нейросетей. В одном из кружков ребята создавали текстовые проекты, а затем защищали их.

Важная часть занятий – развитие критического восприятия ответов нейросетей. Педагоги объясняют школьникам, что искусственный интеллект может ошибаться и выдавать недостоверную информацию. Отдельное внимание уделяют безопасности и этике: школьники разбирают, почему нельзя передавать нейросетям пароли и личные данные, знакомятся с проблемой дипфейков, обсуждают авторские права и предвзятость алгоритмов.

По наблюдениям педагогов, больше всего детей увлекают задания, где результат виден сразу: генерация изображений, создание текстов, сравнение ответов разных моделей и обучение собственных нейросетей. Некоторые преподаватели отмечают, что дети постепенно начинают использовать ИИ не только для получения готовых ответов, но и для объяснения сложных тем, составления планов и проверки собственного понимания материала.

Согласно сообщению, кружки стали площадкой не только для знакомства школьников с нейросетями, но и для развития цифровой грамотности, творческих навыков и критического мышления. Наиболее интересные практики – создание чат-ботов, обучение моделей, разбор дипфейков и сравнение ответов нейросетей – могут лечь в основу занятий в других образовательных организациях.

В управлении образования отметили, что был объявлен дополнительный набор на предоставление выплаты из бюджета Республики Татарстан «Педагог – руководитель кружка по искусственному интеллекту». Результаты конкурсного отбора огласят 27 ноября. Ранее сообщалось, что в новом учебном году кружки по искусственному интеллекту для учеников 5–8 классов откроются в 44 школах Казани. Победителями республиканского конкурсного отбора стали 59 педагогов, которые получили право на единовременную выплату в размере 258 тыс. рублей для организации кружков по ИИ.