Общество 12 мая 2026 12:47

Более тысячи диких животных спасли работники Московского зоопарка за 10 месяцев

Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за десять месяцев работы помогли более чем тысяче диких животных, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

На выезды по обращениям жителей столицы отправляются ветеринары и зоологи Московского зоопарка, а также инспекторы управления экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды. На месте они осматривают животных, оказывают помощь и проводят необходимые процедуры.

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что за указанный период специалисты помогли более чем тысяче животных. Еще около 60 особей, по его словам, изъяли из неподходящих условий содержания, а затем без необходимых документов перевезли в центр воспроизводства редких видов животных и другие подразделения Московского зоопарка.

В феврале две лосихи вышли на территорию социального дома «Ярославский». Чтобы снизить стресс у животных, специалисты частично разобрали ограждение и организовали безопасный проход, после чего самок вернули в национальный парк «Лосиный Остров».

В марте в службу поступило сообщение о птице, которую житель Москвы обнаружил под автомобилем на парковке у МКАД. После реабилитации чомгу выпустили на Царицынские пруды.

Также в марте специалисты изъяли двух взрослых африканских львов, которые содержались в неподходящих условиях. Сначала они осмотрели место содержания, затем ввели животных в состояние наркоза, провели первичную диагностику и перевезли их в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Там львы прошли карантин и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров.

В начале апреля сотрудники отдела спасения Московского зоопарка совместно с инспекторами экологического контроля изъяли самца кошачьего лемура, который также содержался с нарушениями условий.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что работа по спасению животных, оказавшихся в неподобающих условиях, имеет большое значение. По ее словам, она благодарна коллегам городских служб за профессионализм, а благодаря их оперативной работе животные получают шанс на нормальные условия жизни.

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

