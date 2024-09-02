Более тысячи детей участников СВО отдохнули в казанских лагерях в этом году

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Более тысячи детей участников специальной военной операции отдохнули в лагерях столицы Татарстана в этом году. В период зимних и весенних каникул в загородных оздоровительных лагерях побывал 61 ребенок, в летних пришкольных лагерях отдохнули 569 детей, в летних оздоровительных лагерях — 568 детей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

«Это уже в два с половиной раза больше, чем за 23-й год. Работа в данном направлении продолжится и осенью», — уточнила докладчица.

Помимо этого, в лагерях была организована патриотическая работа с подрастающим поколением. Так, в течение всего лета проходила всероссийская акция «Письмо солдату». Тысячи ребят отправили послания участникам специальной военной операции. Также во время смен были организованы посещения бойцами и ветеранами боевых действий детских лагерей.

В этом году продолжился межлагерный фестиваль «Яркое лето». Его патриотический этап проходил в формате смотра-конкурса строя и песни. Кроме того, дети проверили свою меткость в виртуальном тире и познакомились с экспонатами музея-мемориала Великой Отечественной войны.

Пятнадцатого августа дети, отдыхавшие в лагере имени Гагарина, посетили с экскурсией противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана», который был пришвартован в речном порту Казани. В рамках российской акции «Сила в правде» воспитанники лагерей посетили тематическую выставку с трофеями и стендами участия сил Каспийской флотилии в спецоперации, узнали о ее истории, ознакомились с примерами мужества и героизма военнослужащих флотилии.