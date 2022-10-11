Более тысячи чирлидеров: Казань впервые примет чемпионат ПФО по чир спорту

С 14 по 17 октября в Казани впервые пройдет чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по чир спорту, который традиционно проводился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Участниками турнира станут более тысячи спортсменов. Они будут бороться за медали в четырех возрастных группах. Кроме того состоится фестиваль для начинающих чирлидеров.

Чир спорт развивается в республике с 2016 года и интерес к нему неизменно растет, отмечает Президент Федерации чир спорта и чирлидинга РТ Резеда Фатыхова. По ее словам, ежегодно увеличивается количество молодежи, желающих попробовать себя в этом виде спорта.