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Спорт
11 октября 2022  16:00

Более тысячи чирлидеров: Казань впервые примет чемпионат ПФО по чир спорту

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С 14 по 17 октября в Казани впервые пройдет чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по чир спорту, который традиционно проводился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Участниками турнира станут более тысячи спортсменов. Они будут бороться за медали в четырех возрастных группах. Кроме того состоится фестиваль для начинающих чирлидеров.

Чир спорт развивается в республике с 2016 года и интерес к нему неизменно растет, отмечает Президент Федерации чир спорта и чирлидинга РТ Резеда Фатыхова. По ее словам, ежегодно увеличивается количество молодежи, желающих попробовать себя в этом виде спорта. 

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